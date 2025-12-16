Se non ci vai a letto non vai in tv | Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

Un nuovo caso mediatico scuote il mondo dello spettacolo: Fabrizio Corona ha rivolto dure accuse a Signorini durante l’ultima puntata di Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo. La polemica, che sta facendo discutere il web, evidenzia le tensioni e i contrasti nel panorama televisivo attuale.

In queste ultime ore è esploso un caso mediatico che sta facendo il giro del web. A provocarlo, è stata l’ultima puntata di Falsissimo, il format ideato e condotto da Fabrizio Corona, intitolata Il prezzo del successo. Nel corso del video, come riportato da Fanpage, l’ex fotografo dei paparazzi ha fatto alcune dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e figura centrale della televisione italiana. Secondo quanto affermato da Corona, Signorini avrebbe intrattenuto nel corso degli anni presunti flirt e rapporti intimi con diversi uomini, alcuni dei quali sarebbero poi diventati concorrenti del reality show di Canale 5 da lui condotto. Nonsolo.tv

