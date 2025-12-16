Se non ci vai a letto non vai in tv | Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo caso mediatico scuote il mondo dello spettacolo: Fabrizio Corona ha rivolto dure accuse a Signorini durante l’ultima puntata di Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo. La polemica, che sta facendo discutere il web, evidenzia le tensioni e i contrasti nel panorama televisivo attuale.

se non ci vai a letto non vai in tv le accuse di corona a signorini a falsissimo

© Nonsolo.tv - “Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

In queste ultime ore è esploso un caso mediatico che sta facendo il giro del web. A provocarlo, è stata l’ultima puntata di Falsissimo, il format ideato e condotto da Fabrizio Corona, intitolata Il prezzo del successo. Nel corso del video, come riportato da Fanpage, l’ex fotografo dei paparazzi ha fatto alcune dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e figura centrale della televisione italiana. Secondo quanto affermato da Corona, Signorini avrebbe intrattenuto nel corso degli anni presunti flirt e rapporti intimi con diversi uomini, alcuni dei quali sarebbero poi diventati concorrenti del reality show di Canale 5 da lui condotto. Nonsolo.tv

VAI A LETTO

Video VAI A LETTO

vai letto vai tv“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona - Che cosa è il "sistema Signorini" per entrare al Grande Fratello? fanpage.it

GFVip, Manuel sbotta contro Katia dopo la puntata: 'Vai a letto e non rompere' (Video) - Dopo la diretta del GF Vip di questo venerdì, Manuel Bortuzzo perde le staffe e sbotta duramente contro Katia Ricciarelli. it.blastingnews.com