Se la Roma avesse subito gol con un proprio giocatore a terra…

Immaginare una scena in cui la Roma segna un gol con un proprio giocatore a terra suscita emozioni e riflessioni. È un episodio che mette in discussione le dinamiche del calcio, tra solidarietà, determinazione e il senso di squadra. Un momento che si trasforma in simbolo di resilienza e passione, evidenziando l’intensità di una partita e il cuore dei suoi protagonisti.

Viva. Viva il gol della Roma con l'uomo a terra. Viva l'antimorale nostrana, che non è mai morta: al massimo si è fatta una doccia, ha rimesso la giacca buona e si è seduta composta in tribuna. Viva il "si gioca finché l'arbitro non fischia", versione calcistica che ci piace ma che trova interpretazioni a seconda da chi ne trae danno. Perché poi, diciamolo piano, a parti invertite avremmo letto l'Apocalisse secondo San Trigoria. Pagine e pagine di pianti, editoriali grondanti indignazione, talk show in lutto stretto, hashtag morali che scorrono come il Tevere in piena.

Roma-Como 1-0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a -3 dalla vetta - 0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a - sport.sky.it

