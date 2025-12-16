Scuole di Bari corsa contro il tempo per i fondi Pnrr | cosa sarà pronto nel 2026

Le scuole superiori di Bari sono al centro di una corsa contro il tempo per utilizzare i fondi del Pnrr, che rappresentano un’opportunità unica di riqualificazione e ricostruzione degli edifici scolastici. Entro il 2026, sono previste importanti opere di miglioramento, mirate a risolvere i problemi di deterioramento e a garantire ambienti più sicuri e moderni per studenti e personale.

I fondi del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanno rappresentando per le scuole superiori di Bari un'irripetibile occasione per lavori di riqualificazione o, in alcuni casi, di completa ricostruzione degli edifici, alle prese con anni di deterioramento e di necessarie riparazioni.

