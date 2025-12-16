Con la fine delle scuole, si apre un momento di riflessione sull'importanza dell'istruzione e del ruolo degli insegnanti. Tuttavia, molte iniziative sociali e culturali spesso si intrecciano con il mondo dell'educazione, dimostrando come il contributo dei docenti vada oltre la semplice attività scolastica, coinvolgendo temi di rilevanza globale e umanitaria.

© Ilgiornale.it - Scuola finita: c'è l'Albanese

Se a scuola si studiasse e basta non ci sarebbero le iniziative del tipo «Docenti per Gaza». Ci sarebbero i «Professori per Galileo Galilei» o i «Docenti per Dante». Invece, a scuola la politica è di casa. È tutto un entrare e uscire di esperti, autori, consulenti che parlano del mondo, della guerra e della pace con la pretesa di conoscere i segreti della storia contemporanea e rivelarli agli studenti che sono chiamati a schierarsi con il Bene contro il Male. Con la scusa dell'educazione civica si fa opera di indottrinamento. Perché gli insegnanti (non tutti, è chiaro) davvero credono che il loro compito sia quello di diffondere opinioni politiche e divulgare il socialismo dalla cattedra. Ilgiornale.it

Finalmente è uscito Squid Game 3! ?? Sta succedendo di tutto, mi raccomando niente spoiler!

La Totti Soccer School, la scuola calcio fondata da Francesco Totti, è finita al centro di una vicenda giudiziaria che si è conclusa con una condanna definitiva, ma senza che il risarcimento stabilito sia stato ancora versato. La società ha infatti perso una causa c - facebook.com facebook