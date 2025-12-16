Scuola di Musica le associazioni locali finanziano due borse di studio | tutti i dettagli

Le associazioni locali finanziano due borse di studio per la Scuola di Musica, promuovendo la valorizzazione della memoria culturale e del dialetto. Questa iniziativa unisce tradizione e formazione, offrendo opportunità di crescita artistica e inclusione a giovani talenti. Un gesto concreto che rafforza il legame tra cultura locale e formazione musicale.

La valorizzazione della memoria culturale e del dialetto incontra la formazione musicale e si traduce in un gesto concreto di inclusione. È questo il cuore di Radici Sonore, il progetto promosso dal Comune di Comacchio, Civica Scuola di Musica di Comacchio e sviluppato insieme alle associazioni. Ferraratoday.it Spot Sound scuole di musica Video Spot Sound scuole di musica Video Spot Sound scuole di musica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cinque associazioni trovano casa nell’ex scuola di Sforzacosta - Consegnate le chiavi alle associazioni che andranno a occupare i locali di proprietà comunale dell’ex scuola Liviabella a Sforzacosta. ilrestodelcarlino.it Associazioni, cittadini e scuola per un ’Patto locale per la lettura’ - Presentato, al Centro Fellini, il Patto locale per la lettura, promosso dal Comune di Gambettola con l’assessorato alla cultura per sostenere le politiche pubbliche di diffusione della lettura e del ... ilrestodelcarlino.it Allievi e insegnanti della Scuola Media a indirizzo musicale hanno voluto regalare un’ora di buona musica ai nostri pazienti. Grazie per il vostro impegno! - facebook.com facebook La Scuola di Fiesole e quell'idea rivoluzionaria di musica d'insieme. Si parte dall’idea che tutti insieme possiamo fare qualcosa di bello” spiega a #SkyInsider il pianista e insegnante Andrea Lucchesini. Leggi l'approfondimento di Chiara Ribichini x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.