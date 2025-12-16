Scuola di musica ’Chelli’ Concerto al ’Maremà’ con la solidarietà al centro

La scuola di musica ’Chelli’ torna con il suo tradizionale concerto al centro commerciale ’Maremà’, un evento che unisce musica e solidarietà. Dal 2016, questa maratona musicale rappresenta un appuntamento atteso nel territorio, offrendo un pomeriggio di spettacoli e solidarietà a sostegno della comunità locale.

Si rinnova anche quest’anno un appuntamento ormai entrato nella tradizione del territorio. La maratona musicale della Scuola di musica ’Chelli, avviata nel 2016 e divenuta negli anni un momento molto atteso, torna sabato nel centro commerciale Maremà, con un pomeriggio interamente dedicato alla musica e alla solidarietà. "Sarà un pomeriggio di musica no-stop – spiega la direttrice, la professoressa Maria Grazia Bianchi – con inizio alle 15.30. Ringraziamo direttore del centro commerciale Maremà, Massimo Iovinella, per la sensibilità e la disponibilità con cui ci invita e ci accoglie ogni anno, rendendo possibile un evento che è ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio". Lanazione.it

