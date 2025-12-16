Scritte neonaziste e pro suprematismo bianco all' Università di Udine

All'Università di Udine sono apparse scritte neonaziste e simboli di suprematismo bianco, tra cui una croce celtica e i numeri 14 e 88, sovrastate dall'emblema dell'ateneo e dalla scritta “Uniud è scienza”. Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione, evidenziando la presenza di ideologie estremiste all’interno dell’ambiente accademico.

