Scritta choc su un muro in provincia di Livorno | ‘Meloni assassina’

Un messaggio scritto con vernice rossa su un muro a Rosignano Marittimo rivela un nuovo episodio di minacce e intimidazioni rivolte a Giorgia Meloni. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e violenza verbale contro la presidente del Consiglio, evidenziando l'intensificarsi di atti intimidatori nella provincia di Livorno.

ROSIGNANO MARITTIMO – Continua senza sosta l’escalation di atti intimidatori e violenza verbale contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oggi (16 dicembre) una nuova, gravissima scritta è comparsa su un muro in una via centralissima di Castiglioncello, nel comune di Rosignano Marittimo, con la frase Meloni assassina vergata in vernice rossa. Questo nuovo episodio si inserisce in una serie di minacce che, solo nell’ultimo periodo, hanno colpito la premier e i simboli del centrodestra in Toscana e in altre regioni. La scritta labronica arriva infatti all’indomani di quella, ancora più esplicita, Spara a Giorgia, con la sigla Br (Brigate Rosse) apparsa sul portone della sede della Lega a Busto Arsizio, riproducendo un gesto analogo a quello avvenuto pochi giorni prima, il 7 dicembre, sul lungomare di Marina di Pietrasanta, dove era già comparsa la frase, accanto a una stella a cinque punte, simbolo dell’eversione di estrema sinistra. Corrieretoscano.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

TG VICENZA 26032019 - SCRITTA CHOC SUL MURO DOPODOMANI FARO' UN ATTENTATO

Video TG VICENZA 26032019 - SCRITTA CHOC SUL MURO DOPODOMANI FARO' UN ATTENTATO Video TG VICENZA 26032019 - SCRITTA CHOC SUL MURO DOPODOMANI FARO' UN ATTENTATO

'Meloni assassina', scritta choc in centro a Castiglioncello - La scritta "Meloni assassina" vergata in rosso è comparsa oggi, martedì 16 dicembre, su un muro lungo una centralissima via di Castiglioncello, in provincia di Livorno. adnkronos.com