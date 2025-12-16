È stato scoperto un insediamento di età romana a Enna, in località Cuticchi, durante i lavori del nuovo itinerario ferroviario Palermo-Catania-Messina. L’insediamento rurale è stato presentato in una conferenza stampa a Enna, all’interno dei progetti strategici di Rete ferroviaria italiana, con la supervisione tecnica di Italferr.

© Feedpress.me - Scoperto un insediamento di età romana a Enna

L’insediamento rurale di età romana rinvenuto in località Cuticchi nel Comune di Assoro, e riportato alla luce nell’ambito degli interventi del nuovo itinerario Palermo-Catania-Messina, uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete ferroviaria italiana, con direzione tecnica di Italferr, entrambe società del gruppo Fs, è stato illustrato a Enna durante una conferenza stampa. Feedpress.me

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scoperto un insediamento di età romana a Enna - Le ricerche hanno evidenziato la presenza, già duemila anni fa, di una comunità organizzata e stabile, con un’economia strutturata e una forte identità territoriale. gazzettadelsud.it