Scoperto dalla Finanza uno studio medico abusivo nel centro di Lucca

La Guardia di Finanza ha scoperto a Lucca un centro medico abusivo, allestito all’interno di un appartamento, dove venivano praticate sedute di agopuntura da un soggetto senza alcuna qualifica. Le condizioni igienico-sanitarie erano estremamente precarie, evidenziando gravi rischi per la salute dei clienti e la violazione delle normative vigenti.

LUCCA – Un appartamento trasformato in ambulatorio medico abusivo, con agopuntura praticata da un sedicente dottore privo di ogni titolo e, ancor più grave, in condizioni igienico-sanitarie allarmanti. Questo lo scenario scoperto e smantellato dai finanzieri del gruppo di Lucca, che hanno posto sotto sequestro l’immobile e tutto il materiale utilizzato per l’illecita attività, operando sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lucca. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata a seguito di minuziosi accertamenti avviati già a settembre, dopo aver ricevuto segnalazioni sui ‘miracoli’ realizzati da un presunto agopuntore nel cuore delle Mura. Corrieretoscano.it Falso medico a Caserta, blitz della GdF GUARDIA DI FINANZA * «SCOPERTO STUDIO MEDICO ABUSIVO NEL CENTRO DI LUCCA, SEQUESTRATE CENTINAIA DI ATTREZZATURE PER AGOPUNTURA ILLEGALE» - CENTINAIA DI TRATTAMENTI DI AGOPUNTURA EFFETTUATI SENZA ABILITAZIONE** ... agenziagiornalisticaopinione.it

