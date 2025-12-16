Scoperte migliaia di impronte di dinosauri nel Parco Nazionale dello Stelvio L’esperto | Patrimonio scientifico immenso – Video
Nel Parco Nazionale dello Stelvio, a Valdidentro, sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri, rappresentando un patrimonio scientifico di grande valore. La scoperta, effettuata nella Valle di Fraele tra Bormio e Livigno, apre nuove prospettive sulla preistoria e contribuira` a valorizzare la zona in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
Strabiliante scoperta nel Parco Nazionale dello Stelvio. Migliaia di orme di dinosauri sono state ritrovate a Valdidentro, nella Valle di Fraele, in un’area a metà strada tra Bormio e Livigno, dove si disputeranno i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sono le prime tracce simili rinvenute in Lombardia e risalirebbero al periodo del Triassico superiore, datato 210 milioni di anni fa. A scoprire le impronte nel paese in provincia di Sondrio è stato il fotografo naturalista Elio Della Ferrera. Le tracce, riconoscibili sulle pareti della dolomia quasi in verticale, sono migliaia e formano piste lunghe centinaia di metri. Ilfattoquotidiano.it
