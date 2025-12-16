Nel Parco Nazionale dello Stelvio, a Valdidentro, sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri, rappresentando un patrimonio scientifico di grande valore. La scoperta, effettuata nella Valle di Fraele tra Bormio e Livigno, apre nuove prospettive sulla preistoria e contribuira` a valorizzare la zona in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperte migliaia di impronte di dinosauri nel Parco Nazionale dello Stelvio. L’esperto: “Patrimonio scientifico immenso” – Video

Strabiliante scoperta nel Parco Nazionale dello Stelvio. Migliaia di orme di dinosauri sono state ritrovate a Valdidentro, nella Valle di Fraele, in un’area a metà strada tra Bormio e Livigno, dove si disputeranno i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sono le prime tracce simili rinvenute in Lombardia e risalirebbero al periodo del Triassico superiore, datato 210 milioni di anni fa. A scoprire le impronte nel paese in provincia di Sondrio è stato il fotografo naturalista Elio Della Ferrera. Le tracce, riconoscibili sulle pareti della dolomia quasi in verticale, sono migliaia e formano piste lunghe centinaia di metri. Ilfattoquotidiano.it

Una scoperta eccezionale migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio

Video Una scoperta eccezionale migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio Video Una scoperta eccezionale migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

C’è un’enorme valle di dinosauri in Italia: scoperte migliaia di impronte nel Parco dello Stelvio - Nel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa ... fanpage.it