Gli scienziati hanno individuato una struttura misteriosa su Europa, la luna di Giove ricoperta di ghiaccio. Questa scoperta potrebbe rappresentare un passo importante nella ricerca di vita extraterrestre, aprendo nuove prospettive sulla possibilità di forme di vita al di fuori della Terra e sui processi che avvengono sotto la sua superficie ghiacciata.

© Cultweb.it - Scoperta una struttura enigmatica sulla luna di Giove: nasconde il segreto della vita aliena?

Gli scienziati hanno fatto una scoperta incredibile su Europa, la luna ghiacciata che orbita intorno a Giove. All’interno di un cratere, la sonda Galileo della NASA ha individuato una formazione unica a forma di stella, che hanno soprannominato Damhán Alla, una parola gaelica che significa “ragno” o “demone dei muri”. Questa struttura, con un diametro di quasi 3 chilometri, potrebbe essere una vera e propria finestra sulla possibilità di vita aliena. Secondo il team di ricerca, questo gigantesco schema ramificato non è solo un insieme di crepe sulla superficie. Al contrario, sarebbe la traccia fossilizzata di acqua liquida salata, chiamata salamoia, che un tempo scorreva e poi si è congelata sulla crosta della luna. Cultweb.it

