Scontro sull' acqua Fallucchi punta l' indice contro i tre del pick-up | Finitela con questa messinscena

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione sull'uso dell'acqua si intensifica a Foggia, con la senatrice Anna Maria Fallucchi che critica i partecipanti alla manifestazione convocata da Antonio Tutolo. La presenza del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, salito sul pick-up durante l'evento, ha alimentato ulteriori polemiche, mentre Fallucchi denuncia una

scontro sull acqua fallucchi punta l indice contro i tre del pick up finitela con questa messinscena

© Foggiatoday.it - Scontro sull'acqua, Fallucchi punta l'indice contro i tre del pick-up: "Finitela con questa messinscena"

La senatrice Anna Maria Fallucchi non l'ha presa granché bene, oltretutto alla luce della presenza del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, che alla manifestazione indetta dal consigliere regionale Antonio Tutolo, svoltasi ieri nei pressi della Prefettura di Foggia, è salito sul pick-up. Foggiatoday.it

scontro sull acqua fallucchiScontro sull'acqua, Fallucchi punta l'indice contro i tre del pick-up: "Finitela con questa messinscena" - La senatrice dei Fratelli d'Italia, Anna Maria Fallucchi, contro Antonio Tutolo, Rosa Barone e Giuseppe Nobiletti, saliti sul pick- foggiatoday.it