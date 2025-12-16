Scontro sull' acqua Fallucchi punta l' indice contro i tre del pick-up | Finitela con questa messinscena
La tensione sull'uso dell'acqua si intensifica a Foggia, con la senatrice Anna Maria Fallucchi che critica i partecipanti alla manifestazione convocata da Antonio Tutolo. La presenza del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, salito sul pick-up durante l'evento, ha alimentato ulteriori polemiche, mentre Fallucchi denuncia una
La senatrice Anna Maria Fallucchi non l'ha presa granché bene, oltretutto alla luce della presenza del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, che alla manifestazione indetta dal consigliere regionale Antonio Tutolo, svoltasi ieri nei pressi della Prefettura di Foggia, è salito sul pick-up. Foggiatoday.it
