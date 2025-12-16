Prima della sfida tra Genoa e Inter, nel quartiere di Marassi, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi. Inaspettatamente, gli ultrà napoletani si sono schierati al fianco dei genoani, creando un episodio di tensione e solidarietà tra tifoserie.

© Napolipiu.com - Scontri prima di Genoa-Inter: ultrà napoletani al fianco dei genoani

"> GENOVA – Negli scontri scoppiati domenica pomeriggio nel quartiere di Marassi, prima della partita tra Genoa e Inter, gli ultrà genoani non erano soli. A supportarli nel tentativo di affrontare i tifosi nerazzurri – scontro poi impedito dalle forze dell’ordine – c’erano anche decine di tifosi napoletani. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla Digos e raccontato da Massimiliano Salvo su Repubblica Genova. I tafferugli hanno assunto sempre più la forma di un vero e proprio blitz, trasformando l’area attorno allo stadio in uno scenario di guerriglia urbana: mezzi incendiati, bombe carta, fumogeni, una pioggia di bottiglie e oggetti metallici. Napolipiu.com

Scontri prima di Genoa - Inter a Genova

Scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: a fuoco un furgone e una moto - Inter, all’esterno dello stadio Marassi gruppi di ultras si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. blitzquotidiano.it