Scontri prima della partita con l’Inter arresto differito per 5 ultrà del Genoa

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Genoa e Inter si sono verificati scontri tra tifosi, con almeno 200 persone coinvolte nell'agguato contro i pullman nerazzurri. Quattro ultrà genoani sono stati arrestati in seguito a un'operazione che ha portato alla loro cattura, mentre l'indagine prosegue per identificare altri responsabili.

Scontri prima della partita con l'Inter, arresto differito per 5 ultrà del Genoa

L'indagine continua perché all'agguato contro i pullman di interisti hanno partecipato almeno duecento persone. Ilsecoloxix.it

