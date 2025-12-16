Scontri Genoa Inter | il comunicato di condanna della società rossoblù

Prima della sfida tra Genoa e Inter, le tifoserie delle due squadre sono state protagoniste di episodi di violenza nei pressi dello stadio Ferraris. La società rossoblù ha emesso un comunicato di condanna, sottolineando l'importanza di rispettare l'ordine pubblico e promuovere il fair play nel calcio.

Scontri Genoa Inter. Prima della partita tra Genoa e Inter, disputata domenica pomeriggio, le due tifoserie sono state protagoniste di episodi di violenza nei pressi dello stadio Ferraris. I disordini si sono verificati fuori dai settori ospiti, costringendo le forze dell'ordine a intervenire per riportare la calma e garantire la sicurezza dei cittadini presenti. A seguito degli scontri, la società rossoblù ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale per prendere le distanze dai comportamenti violenti e chiarire la propria posizione rispetto agli eventi accaduti. L'intento è stato quello di dissociarsi completamente da ogni forma di aggressione e vandalismo legata alla partita. Genoa, la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l'Inter: la nota ufficiale - Genoa, arriva il comunicato ufficiale del club dopo gli scontri durante il pre gara l'Inter: la nota ufficiale del Grifone La questura di Genova ha reso noto che sono stati effettuati cinque arresti

Il Genoa si schiera dopo gli scontri precedenti alla partita contro l’Inter: il comunicato - Il Genoa si schiera contro quanto accaduto all'esterno dello stadio Ferraris prima della sfida di domenica contro l'Inter ... gianlucadimarzio.com

La visione di numerosi video, ha permesso alla Digos di identificare e arrestare cinque ultras del Genoa per gli scontri prima della gara con l'Inter - facebook.com facebook

Scontri a Marassi per Genoa-Inter. ROMANO (SIULP): “Il Governo vuol far quadrare i conti, ma quello della Sicurezza lo paga solo la Polizia di Stato. Altri 15 feriti e uffici sempre più depauperati”. siulp.it/polizia-di-sta… via @SiulpNazionale x.com

