Dopo gli incidenti di violenza avvenuti allo stadio Ferraris durante il match tra Genoa e Inter, il club rossoblù ha pubblicato un comunicato ufficiale per condannare fermamente gli episodi. La dichiarazione arriva in un momento di forte preoccupazione per la sicurezza e il rispetto delle regole nel calcio.

Scontri Genoa Inter: il club rossoblù prende posizione dopo gli episodi di violenza del Ferraris! Il duro comunicato ufficiale di condanna

Scontri Genoa Inter: il club rossoblù ha emesso questo comunicato ufficiale per condannare gli episodi di violenza avvenuti al Ferraris. A quarantotto ore dal triplice fischio che ha sancito la vittoria dell’ Inter sul campo del “Luigi Ferraris”, l’attenzione mediatica continua a rimanere dolorosamente focalizzata sulla cronaca nera. La sfida di domenica 14 dicembre, valida per il campionato di Serie A, è stata infatti teatro di gravi episodi di violenza che hanno spinto il Genoa a prendere una posizione ufficiale e perentoria. L’agguato e la guerriglia urbana. Il clima di tensione si è acceso poco prima del calcio d’inizio. Juventusnews24.com

