Scontri Genoa Inter il club ligure si fa sentire | il duro comunicato dei rossoblù

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli eventi che hanno preceduto il match tra Genoa e Inter, il club rossoblù ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere la propria posizione e condannare quanto accaduto. La vicenda ha suscitato polemiche e attenzione, mettendo in evidenza le tensioni tra le due tifoserie e le ripercussioni sul contesto sportivo.

scontri genoa inter il club ligure si fa sentire il duro comunicato dei rossobl249

© Internews24.com - Scontri Genoa Inter, il club ligure si fa sentire: il duro comunicato dei rossoblù

Inter News 24 sui fatti accaduti prima del match contro i nerazzurri. A quarantotto ore dal triplice fischio della sfida di campionato, che ha visto i nerazzurri imporsi sul campo, il tema caldo rimane purtroppo la cronaca nera. Il Genoa CFC ha preso ufficialmente posizione contro i gravi disordini avvenuti all’esterno dello stadio “Luigi Ferraris” poco prima dell’inizio del match di domenica 14 dicembre. La vigilia della gara è stata infatti macchiata da un vero e proprio agguato: una frangia di ultras rossoblù ha tentato di assalire i sostenitori della Beneamata giunti in trasferta, scatenando scene di guerriglia urbana. Internews24.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris il video

Video Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris il video

scontri genoa inter clubCalcio: Genoa, club condanna scontri tra tifosi prima di sfida all'Inter - "Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della pa ... ansa.it

scontri genoa inter clubScontri prima di Genoa-Inter, il Grifone prende le distanze: "Azioni in contrasto coi principi del club" - Il Genoa prende le distanze dagli scontri avvenuti domenica 14 dicembre nei pressi dello stadio Ferraris nelle ore precedenti il match contro l'Inter. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.