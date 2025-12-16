Scontri Genoa Inter il club ligure si fa sentire | il duro comunicato dei rossoblù

Dopo gli eventi che hanno preceduto il match tra Genoa e Inter, il club rossoblù ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere la propria posizione e condannare quanto accaduto. La vicenda ha suscitato polemiche e attenzione, mettendo in evidenza le tensioni tra le due tifoserie e le ripercussioni sul contesto sportivo.

© Internews24.com - Scontri Genoa Inter, il club ligure si fa sentire: il duro comunicato dei rossoblù Inter News 24 sui fatti accaduti prima del match contro i nerazzurri. A quarantotto ore dal triplice fischio della sfida di campionato, che ha visto i nerazzurri imporsi sul campo, il tema caldo rimane purtroppo la cronaca nera. Il Genoa CFC ha preso ufficialmente posizione contro i gravi disordini avvenuti all’esterno dello stadio “Luigi Ferraris” poco prima dell’inizio del match di domenica 14 dicembre. La vigilia della gara è stata infatti macchiata da un vero e proprio agguato: una frangia di ultras rossoblù ha tentato di assalire i sostenitori della Beneamata giunti in trasferta, scatenando scene di guerriglia urbana. Internews24.com La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris il video Video Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris il video Video Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris il video Calcio: Genoa, club condanna scontri tra tifosi prima di sfida all'Inter - "Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della pa ... ansa.it

Scontri prima di Genoa-Inter, il Grifone prende le distanze: "Azioni in contrasto coi principi del club" - Il Genoa prende le distanze dagli scontri avvenuti domenica 14 dicembre nei pressi dello stadio Ferraris nelle ore precedenti il match contro l'Inter. tuttomercatoweb.com

La visione di numerosi video, ha permesso alla Digos di identificare e arrestare cinque ultras del Genoa per gli scontri prima della gara con l'Inter - facebook.com facebook

Scontri a Marassi per Genoa-Inter. ROMANO (SIULP): “Il Governo vuol far quadrare i conti, ma quello della Sicurezza lo paga solo la Polizia di Stato. Altri 15 feriti e uffici sempre più depauperati”. siulp.it/polizia-di-sta… via @SiulpNazionale x.com

