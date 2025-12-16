Scontri Genoa Inter arrivano gli arresti Ecco cos’è successo

Dopo gli incidenti verificatisi domenica durante la partita tra Genoa e Inter, sono stati attuati arresti nei confronti dei responsabili. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, portando le autorità a intervenire per garantire la sicurezza e fare chiarezza su quanto accaduto.

© Internews24.com - Scontri Genoa Inter, arrivano gli arresti. Ecco cos'è successo Inter News 24 Scontri Genoa Inter, dopo il caos generato domenica sono arrivati anche gli arresti per i responsabili. Ecco la ricostruzione delle forze dell'ordine. La Procura di Genova ha dato seguito all'attività investigativa condotta dalla Digos in merito ai violenti scontri avvenuti prima della partita Genoa-Inter, procedendo all'arresto di cinque ultras del Genoa. Gli arresti sono stati eseguiti in differita, come previsto dalle normative vigenti contro la violenza negli stadi e nelle manifestazioni sportive. Guerriglia urbana evitata: l'assalto agli ultras nerazzurri. Secondo la ricostruzione della Digos, resa nota da Repubblica, la visione e l'analisi di numerosi filmati hanno permesso di identificare il gruppo di tifosi genoani che ha tentato di assaltare gli ultras nerazzurri in transito.

Scontri prima di Genoa-Inter, arrestati cinque ultras rossoblù: la ricostruzione della Digos - La visione di video, ha permesso alla Digos di identificare e arrestare cinque ultras del Genoa per gli scontri prima della gara con l'Inter ... msn.com

SCONTRI A MARASSI PRIMA DI GENOA-INTER Tensioni altissime nel quartiere prima del match Ultrà genoani affiancati da tifosi napoletani, blitz bloccato dalle forze dell’ordine Bilancio pesante: mezzi incendiati, guerriglia urbana e 15 agenti - facebook.com facebook

Scontri a Marassi per Genoa-Inter. ROMANO (SIULP): “Il Governo vuol far quadrare i conti, ma quello della Sicurezza lo paga solo la Polizia di Stato. Altri 15 feriti e uffici sempre più depauperati”. siulp.it/polizia-di-sta… via @SiulpNazionale x.com

