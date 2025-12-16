Scontri Genoa Inter arrivano gli arresti Ecco cos’è successo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incidenti verificatisi domenica durante la partita tra Genoa e Inter, sono stati attuati arresti nei confronti dei responsabili. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, portando le autorità a intervenire per garantire la sicurezza e fare chiarezza su quanto accaduto.

scontri genoa inter arrivano gli arresti ecco cos8217232 successo

© Internews24.com - Scontri Genoa Inter, arrivano gli arresti. Ecco cos’è successo

Inter News 24 Scontri Genoa Inter, dopo il caos generato domenica sono arrivati anche gli arresti per i responsabili. Ecco la ricostruzione delle forze dell’ordine. La Procura di Genova ha dato seguito all’attività investigativa condotta dalla Digos in merito ai violenti scontri avvenuti prima della partita Genoa-Inter, procedendo all’arresto di cinque ultras del Genoa. Gli arresti sono stati eseguiti in differita, come previsto dalle normative vigenti contro la violenza negli stadi e nelle manifestazioni sportive. Guerriglia urbana evitata: l’assalto agli ultras nerazzurri. Secondo la ricostruzione della Digos, resa nota da Repubblica, la visione e l’analisi di numerosi filmati hanno permesso di identificare il gruppo di tifosi genoani che ha tentato di assaltare gli ultras nerazzurri in transito. Internews24.com

È PRIMA. È CHIARO. È RITORNATO TUTTO AL SUO POSTO. Genoa Inter 1-2

Video È PRIMA. È CHIARO. È RITORNATO TUTTO AL SUO POSTO. Genoa Inter 1-2
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

scontri genoa inter arrivanoScontri prima di Genoa-Inter, cinque tifosi del Grifone arrestati in differita - La polizia ha arrestato cinque tifosi del Genoa per gli scontri di domenica fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita Genoa- rainews.it

scontri genoa inter arrivanoScontri prima di Genoa-Inter, arrestati cinque ultras rossoblù: la ricostruzione della Digos - La visione di video, ha permesso alla Digos di identificare e arrestare cinque ultras del Genoa per gli scontri prima della gara con l'Inter ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.