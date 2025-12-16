Scolmatore Bisagno in funzione dal 2027 firmata revisione contrattuale
A partire dall'1 gennaio 2027, la galleria dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova entrerà in funzione, garantendo una maggiore sicurezza in caso di piene. La messa in operatività è stata confermata tramite la firma della revisione contrattuale, segnando un passo importante nella gestione delle emergenze idriche della zona.
La galleria dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova sarà utilizzabile in caso di necessità a partire dall'1 gennaio 2027. Lo prevede l'accordo di ridefinizione consensuale delle condizioni del contratto siglato lunedì 15 dicembre dall'assessore alla Difesa del Suolo e soggetto attuatore. Genovatoday.it
Scolmatore Bisagno in funzione dal 2027, firmata revisione contrattuale - "Ci aspettiamo che il Comune inizi a impostare un piano emergenziale ad hoc così da essere pronti a utilizzare la galleria scolmatrice in caso di necessità", ha detto l'assessore Giampedrone ... genovatoday.it
Scolmatore "utilizzabile dal 1° gennaio 2027" - Firmata la revisione contrattuale per l'appalto dell'opera tra la Struttura commissariale e il consorzio Research ... rainews.it
Scolmatore del Bisagno, utilizzabile dal primo gennaio 2027 in caso di piena x.com