Sciopero trasporto aereo 17 dicembre chi si ferma e per quante ore | voli garantiti

Il 17 dicembre si preannuncia uno sciopero nel settore del trasporto aereo, con un fermo di quattro ore dalle 13 alle 17. La protesta è stata confermata da diversi sindacati, coinvolgendo il personale di Ita Airways. L'agitazione potrebbe influenzare i voli durante questo intervallo temporale, lasciando intatte le operazioni garantite in altri orari.

(Adnkronos) – Sciopero del trasporto aereo domani, mercoledì 17 dicembre. Lo Lo stop, di 4 ore (dalle 13 alle 17), è stato confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp per quanto riguarda il personale Ita Airways. "Un’assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche . Periodicodaily.com

