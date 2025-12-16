Sciopero trasporto aereo 17 dicembre chi si ferma e per quante ore | voli garantiti

Il 17 dicembre si preannuncia uno sciopero nel settore del trasporto aereo, con un fermo di quattro ore dalle 13 alle 17. La protesta è stata confermata da diversi sindacati, coinvolgendo il personale di Ita Airways. L'agitazione potrebbe influenzare i voli durante questo intervallo temporale, lasciando intatte le operazioni garantite in altri orari.

(Adnkronos) – Sciopero del trasporto aereo domani, mercoledì 17 dicembre. Lo Lo stop, di 4 ore (dalle 13 alle 17), è stato confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp per quanto riguarda il personale Ita Airways. "Un’assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche . Periodicodaily.com Sciopero trasporto aereo 21 02 17 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, chi si ferma e per quante ore: i voli garantiti - Lo stop, di 4 ore (dalle 13 alle 17), è stato confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, ... msn.com

Sciopero nazionale trasporto aereo il 17 dicembre: orari e voli garantiti - Giornata difficile per chi domani viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori di ENAV e TECHNO SKY, operanti rispettivamente negli scali di ... tg24.sky.it

SCIOPERO NAZIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SITUAZIONE SERALE MILANO ATM Dopo le 18 chiudono M1, M2, M4 e M5 . I treni ancora in viaggio dopo le 18 arrivano a destinazione. Le linee riaprono domani mattina. M3 res - facebook.com facebook

Mercoledì 17 per uno #sciopero del trasporto aereo di 4 ore dalle 13 alle 17 potranno verificarsi disagi nei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli contatta la tua compagnia aerea o consulta il nostro sito internet, pagina voli in tempo reale ow.ly/ZyCs50X x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.