Sciopero nazionale del trasporto aereo | le compagnie gli orari e i voli garantiti
Mercoledì 17 dicembre, si prevede uno sciopero nazionale del trasporto aereo dalle 13 alle 17, proclamato da vari sindacati. L’evento potrebbe causare disagi ai voli, con alcune operazioni garantite. Ecco le informazioni principali su compagnie coinvolte, orari e voli assicurati durante questa giornata.
Mercoledì 17 dicembre si prospetta un giorno di disagi per il trasporto aereo. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo che scatterà alle 13 e terminerà alle 17Le compagnie coinvolteA incrociare le. Bolognatoday.it
Sciopero nazionale indetto da trasporto aereo e petrolchimico
Sciopero aerei 17 dicembre 2025: orari garantiti e compagnie interessate - Stop di quattro ore per personale aeroportuale e compagnie il 17 dicembre 2025. trend-online.com
Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantiti - Sciopero nazionale di 4 ore per Ita Airways domani, mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 13 alle 17. fanpage.it
Stamattina ho partecipato allo Sciopero Generale Nazionale proclamato dalla CGIL contro una Legge di Bilancio che considero ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani. Eravamo in tantissimi. Una partecipazione che racconta un disagio sociale - facebook.com facebook