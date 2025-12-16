Sciopero nazionale del trasporto aereo | le compagnie gli orari e i voli garantiti

Mercoledì 17 dicembre, si prevede uno sciopero nazionale del trasporto aereo dalle 13 alle 17, proclamato da vari sindacati. L’evento potrebbe causare disagi ai voli, con alcune operazioni garantite. Ecco le informazioni principali su compagnie coinvolte, orari e voli assicurati durante questa giornata.

Mercoledì 17 dicembre si prospetta un giorno di disagi per il trasporto aereo. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo che scatterà alle 13 e terminerà alle 17Le compagnie coinvolteA incrociare le. Bolognatoday.it

