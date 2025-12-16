Sciopero nazionale aerei il 17 dicembre coinvolti piloti assistenti di volo e personale di terra | agitazione dalle 13 alle 17

Il 17 dicembre si terrà uno sciopero nazionale nel settore aereo, coinvolgendo piloti, assistenti di volo e personale di terra. L'agitazione, prevista dalle 13 alle 17, si concentra su rinnovo contrattuale, investimenti sulla flotta, qualità del lavoro e stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. La protesta mira a richiamare l'attenzione su queste principali rivendicazioni.

