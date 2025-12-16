L’Italia si prepara ad affrontare le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di ottenere il massimo in termini di partecipazione nello sci di fondo. Sebbene la situazione non sia ancora definitiva, le scelte tecniche si basano principalmente sul ranking per Nazioni della stagione 2024-2025, rendendo il percorso verso i Giochi ancora complesso e incerto.

© Oasport.it - Sci di fondo, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Situazione contingenti e scelte non semplici per i tecnici

Sebbene la situazione non sia ancora definitiva, appaiono abbastanza delineati i posti assegnati nello sci di fondo per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ed a fare la parte del leone per l’assegnazione dei pass per i Giochi è il ranking per Nazioni della stagione 2024-2025. In questa classifica lo scorso anno l’Italia aveva chiuso al settimo posto con le donne ed al sesto con gli uomini, rimasti a soli 22 punti (12957 contro 12935) dalla quinta posizione degli Stati Uniti, e questo costa agli azzurri almeno un paio di pass in meno per le Olimpiadi (ed infatti gli USA ne hanno 7 tra gli uomini). Oasport.it

Lezione di sci

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci di fondo, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Situazione contingenti e scelte non semplici per i tecnici - Sebbene la situazione non sia ancora definitiva, appaiono abbastanza delineati i posti assegnati nello sci di fondo per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ed a fare la parte del leone per ... oasport.it

L'allenamento da fare in montagna a basso impatto, rischio minimo e massimo risultato per il fisico e per la mente - Lo sci di fondo è un'attività a minimo impatto, nonostante coinvolga tutto il corpo. vogue.it