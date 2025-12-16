sci alpino odermatt subito davanti nella prima prova in val gardena ottimi segnali da paris

Nella prima prova cronometrata della tappa di Val Gardena, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino inizia con entusiasmo. Marco Odermatt si distingue immediatamente risultando il più veloce, dando segnali di grande forma in vista della gara. La competizione promette emozioni e lotte serrate per conquistare la vittoria sulla suggestiva pista della Saslong.

Si alza il sipario sulla tappa in Val Gardena della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nella prima prova cronometrata sulla Saslong è immediatamente Marco Odermatt a mettere il sigillo. Lo svizzero, che nell’ultimo tratto si è anche un po’ rialzato, ha chiuso con il miglior tempo di 2’03”68, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli altri, partendo dall’austriaco Daniel Hemetsberger, che è secondo al traguardo a 72 centesimi. Segnali subito positivi per Dominik Paris. L’altoatesino ha concluso la prima prova con il terzo tempo e con un distacco di 78 centesimi da Odermatt. Decisamente una prestazione incoraggiante per l’azzurro, che non ha mai avuto un gran feeling con la Saslong, nonostante la strepitosa vittoria ottenuta nel 2023. Oasport.it

