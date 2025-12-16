Le classifiche femminili della Coppa del Mondo di sci alpino evidenziano una situazione insolita: i pettorali rossi sono contemporaneamente in America e Oceania, un episodio senza precedenti. Un fenomeno che riflette le attuali dinamiche dello sci europeo, spesso in difficoltà, mentre le competizioni si spostano verso il continente americano e oceanico.

© Oasport.it - Sci alpino, la Vecchia Europa soffre. I pettorali rossi femminili contemporaneamente in America e Oceania, mai un precedente

Osservando le graduatorie femminili della Coppa del Mondo di sci alpino, c’è una situazione che balza prepotentemente all’occhio. I pettorali rossi di leader di ogni classifica di specialità sono attualmente detenuti da tre atlete differenti, provenienti da due diversi continenti, senza che vi sia alcun europea! Le statunitensi Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn guidano rispettivamente le graduatorie dedicate a slalom e discesa libera. La neozelandese Alice Robinson è in testa a quelle di gigante e super-G. Certo, comanda quest’ultima perché ha vinto l’unica gara disputata, ma pur sempre di pettorale rosso si tratta! Viene da chiedersi se una situazione del genere si sia mai verificata nei sei decenni di storia del massimo circuito. Oasport.it

Sotto una delle seggiovie più particolari e storiche dell’Alpe di Siusi #dolomitisuperski #skiing

Nella pagina sono presenti link e aggiornamenti provenienti da più fonti informative affidabili.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val d’Isere: indelebile la tripletta Fattori, Ghedina, Fischnaller nel 2000 - Conclusa la lunga trasferta nordamericana, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025- oasport.it