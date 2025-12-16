In attesa dei prossimi Giochi, cresce l’interesse per lo sci alpino e l’audience televisiva. Questo fine settimana a Sankt Moritz ha visto le prime discese libere della Coppa del Mondo femminile, con protagonisti Sofia Goggia e le altre atlete. Un momento che ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli spettatori, contribuendo ad aumentare lo share televisivo.

© Liberoquotidiano.it - Sci alpino, in attesa dei Giochi si attizza lo share

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sci, Cdm Rai2) Era un weekend molto atteso questo di Sankt Moritz con le prima discese libere della Coppa del Mondo 2026 femminile di sci alpino, in particolare per vedere all’opera la nostra Sofia Goggia. E le aspettative sono state rispettate: dopo la prova di venerdì vinta dall’eterna Lindsey Vonn, sabato la nostra portacolori si è piazzata terza e gli ascolti nella mattina di Rai 2 sono decollati col 9% di share e quasi 500mila spettatori, picchi oltre il 10% durante la gara della azzurra. Un primo podio stagionale per Goggia e un ottimo sesto posto per l’altra italiana Laura Pirovano che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione e, soprattutto, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina che partiranno il 6 febbraio, appuntamento clou del prossimo anno e per il quale il Servizio Pubblico si aspetta un ritorno importante. Liberoquotidiano.it

L'attesa di Sofia Goggia per la discesa delle finali di Coppa del Mondo | FISI TV

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE - La Coppa del mondo 2025 – 2026 di sci alpino femminile approda a St. olympics.com