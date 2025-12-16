Elly Schlein si confronta con le tensioni interne e le correnti del Partito Democratico mentre medita sulle prossime mosse in vista del Congresso. L’Assemblea nazionale, dal punto di vista mediatico, ha rafforzato la sua posizione, evidenziando il suo ruolo di riferimento per il partito in questa fase.

© Ilfoglio.it - Schlein presa tra le correnti medita ancora sul Congresso

Dal punto di vista mediatico, l’Assemblea nazionale è andata più che bene per Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico ha allargato la maggioranza e ha dimostrato di essere, in questa fase, l’unica leader possibile per i dem. Ma al di là dell’impatto della convention del Pd sui giornali e sulle televisioni, la realtà dei numeri della votazione di domenica in Assemblea dimostra che Schlein non ha il partito (intendendo per tale i quadri dirigenti) totalmente nelle sue mani. Lo avesse avuto sarebbe riuscita a portare più gente a votare la sua relazione. E questo quadro comporta un rischio: quello di essere comunque condizionata dalle correnti e di doversi giostrare tra esse. Ilfoglio.it

Cara Giorgia Meloni, il tuo posto dovrebbe essere a fianco del popolo italiano - Francesco Amodeo

Schlein presa tra le correnti medita ancora sul Congresso - La segretaria del Pd non ha totalmente il partito nelle mani e i suoi fedelissimi vorrebbero che, per blindarsi, tenesse l'assise nazionale, soprattutto dopo la spaccatura tra Bonaccini e l'ala riform ... ilfoglio.it