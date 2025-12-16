Schlein | Meloni vuole il governo libero dal controllo delle toghe

Nel vivace confronto politico italiano, Elly Schlein, segretaria del Pd, critica duramente Giorgia Meloni, accusandola di voler mantenere il governo libero dal controllo delle toghe. La discussione si accende, portando alla ribalta tensioni e scontri tra le forze politiche.

Il dibattito politico si infiamma e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, arriva un nuovo attacco alla premier. Imolaoggi.it

Riforma giustizia, Schlein: Meloni vuole mani libere e mettersi al di sopra della Costituzione

