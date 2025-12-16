Schlein | Meloni vuole il governo libero dal controllo delle toghe
Nel vivace confronto politico italiano, Elly Schlein, segretaria del Pd, critica duramente Giorgia Meloni, accusandola di voler mantenere il governo libero dal controllo delle toghe. La discussione si accende, portando alla ribalta tensioni e scontri tra le forze politiche.
Il dibattito politico si infiamma e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, arriva un nuovo attacco alla premier. Imolaoggi.it
Riforma giustizia, Schlein: Meloni vuole mani libere e mettersi al di sopra della Costituzione
Schlein sfida Meloni: "Se mettiamo insieme i voti assoluti delle 13 Regioni andate al voto negli ultimi tre anni, siamo avanti alla destra" - La segretaria dem lo ha ribadito a Catania dove ha chiuso la festa regionale del Pd e dove ha parlato anche di salari, sanità e inflazione ... today.it
Schlein sfida Meloni: “Nei voti veri il Pd è primo, il governo si cambia alle urne” - Dal palco dell’assemblea nazionale del Partito Democratico, riunita a Roma, Elly Schlein ha scelto di rovesciare la narrazione dominante costruita sui sondaggi. msn.com
Schlein: Meloni esca da Palazzo Chigi e faccia la spesa, il frigo degli italiani è vuoto - facebook.com facebook
