Schlein | Da gennaio un tour di ascolto sul programma

Elly Schlein annuncia un tour di ascolto sul programma, a partire da gennaio, coinvolgendo il Paese. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso, ponendo l’attenzione sulle realtà locali e ascoltando le esigenze dei territori. Un passo importante per definire una proposta politica partecipata e radicata nel territorio.

ROMA – "Vi propongo un percorso programmatico per il Paese e nel Paese, facciamolo insieme. E' tempo di ascoltare il territorio. Da gennaio partiremo con un grande percorso per dare la parola all'Italia". Poi ci riuniremo "con le forze con cui saremo alternativa". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'assemblea del partito.

