Elly Schlein si confronta con Schifani, chiedendogli di fare un passo indietro e consentire alla Sicilia di respirare. Dalle feste democratiche di Catania ad Atreju, la leader del PD intensifica il suo ruolo di opposizione, rivendicando la centralità del partito nel panorama politico italiano e puntando a rafforzare la coesione interna.

Dal palco delle feste democratiche, da Catania ad Atreju, Elly Schlein alza il livello dello scontro politico, rivendica la centralità del Partito democratico nel panorama dell’opposizione e chiede a Schifani di fare un passo indietro. "Da Atreju abbiamo sentito tanto scherno", ha detto la. Palermotoday.it

Elezioni, Renzi a Firenze: Il Pd ha fatto campagna elettorale a favore della Meloni

Schlein contro Schifani: "Faccia un passo indietro e lasci respirare la Sicilia" - Le dichiarazioni della segretaria dem da Catania dove ha chiuso la festa regionale del Pd e ha parlato anche di salari, sanità e inflazione. palermotoday.it