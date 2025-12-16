Schierati i missili ammazza-portaerei | così Pechino sfida le flotte Usa

Durante la recente parata militare cinese di ottobre, sono stati mostrati i nuovi missili antinave, simbolo della crescente potenza marittima di Pechino. Questi armamenti, più veloci e precisi, rappresentano una sfida diretta alle flotte statunitensi e segnano un passo importante nell’evoluzione della strategia militare cinese nel dominio marittimo.

© Ilgiornale.it - Schierati i missili “ammazza-portaerei”: così Pechino sfida le flotte Usa Forse sono passati inosservati in mezzo a missili balistici intercontinentali e nuovi droni. Eppure, all'ultima maxi parata militare cinese di ottobre, c'erano anche loro: gli ultimi temibili missili antinave sviluppati dalla Cina, realizzati per offrire maggiore velocità e precisione rispetto alle precedenti generazioni di armamenti a disposizione del Dragone. Le capacità di attacco marittimo di Pechino si sono notevolmente rafforzate grazie a tre jolly: YJ-15, YJ-17, YJ-19 e YJ-20. Ecco che cosa sappiamo di ciascun missile. I nuovi missili della Cina. Come ha ricordato la piattaforma Janes, tra i primi nuovi missili antinave presentati alla parata c'era l' YJ-15, che sembra combinare velocità supersoniche con una gittata estesa per sfidare le difese navali tradizionali come i sistemi d'arma ravvicinati basati su cannoni (CIWS). Ilgiornale.it SIRIA: MISSILI RUSSI CONTRO ISIL Schierati i missili “ammazza-portaerei”: così Pechino sfida le flotte Usa - La Cina può sfruttare quattro nuovi missili antinave che ampliano drasticamente le sue capacità A2/AD grazie a velocità ipersoniche, maggiore gittata e possibilità di lancio da aria, nave e sottomarin ... msn.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Il presidente #Maduro “Fucili e missili sono pronti per essere schierati nel mar dei Caraibi per difendere l’asse Caracas-La Guaira”. Il leader venezuelano dirige operazioni militari. Militarizzata la principale via d’accesso alla capital - facebook.com facebook