Schianto davanti alla Sinagoga | coinvolto un suv della polizia

Un incidente si è verificato di fronte alla sinagoga, coinvolgendo due veicoli. Tra questi, un SUV della polizia che ha subito danni significativi. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non sono stati riportati feriti gravi. La dinamica dell'incidente è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Due veicoli si scontrano davanti alla sinagoga, rimane coinvolto e fortemente danneggiato un Suv della polizia. L'incidente si è verificato stamattina, martedì 16 dicembre. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura della polizia scendeva da via San Francesco e l'altra auto arrivava da via.