Scherma la seconda vita delle lame spezzate Dall’acciaio fondi per le società

La scherma si rinnova attraverso il riciclo delle lame spezzate, trasformandole in nuove risorse. Con il progetto ‘Ecoblade’ della Federscherma, le lame inutilizzate vengono recuperate e riutilizzate, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del materiale. La prima tappa a Roma ha già raccolto una tonnellata di acciaio maraging, segno di un impegno concreto verso l’ecologia e la tradizione sportiva.

© Sport.quotidiano.net - Scherma, la seconda vita delle lame spezzate. Dall’acciaio fondi per le società Roma, 16 dicembre 2025 – Una lama spezzata ha appena iniziato una nuova vita. Questo grazie a ‘ Ecoblade ’, il progetto della Federscherma che solo nella prima tappa di Roma ha raccolto una tonnellata di acciaio maraging (materiale ad altissima resistenza). L’obiettivo è appunto ridare vita alle tante lame spezzate in pedana, circa 50mila l’anno, riducendo i rifiuti e l’impronta di carbonio, trasformandosi in nuove risorse per tutto il movimento schermistico. Partner strategico sono le Acciaierie Valbruna, azienda vicentina produttrice di acciai speciali che riceverà dalla Fis tutte le lame spezzate, recuperate in appositi punti di raccolta durante la stagione agonistica, e ne curerà il processo di riciclo. Sport.quotidiano.net Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Corso Scherma Storica Le Lame di Albornoz Video Corso Scherma Storica Le Lame di Albornoz Video Corso Scherma Storica Le Lame di Albornoz Scherma, la seconda vita delle lame spezzate. Dall’acciaio fondi per le società - Il progetto federale ‘Ecoblade’ punta a riciclare il metallo nel segno dell’ecosostenibilità. sport.quotidiano.net

Scherma, dal Cairo a Padova: lame azzurre sul podio con sciabola e fioretto - Sciabolatori quinti a Padova, Passaro e Battiston brillano a Heraklion. sport.sky.it

Gara regionale di scherma, secondo posto per due atleti di Sciacca La seconda prova regionale Gpg di scherma, disputata al palazzetto dello sport di Caltagirone, ha visto la partecipazione di 210 giovani schermidori provenienti da tutta la Sicilia nelle discipli - facebook.com facebook

Scherma giovanile, cala il sipario sulla Seconda prova interregionale Gpg x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.