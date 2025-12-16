scherma i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

La scherma si prepara a disputare dodici titoli alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo l’ufficializzazione del programma e l’eliminazione della rotazione delle armi nei team event, sono stati definiti i criteri di qualificazione per gli atleti e le nazioni che prenderanno parte alla competizione.

La scherma assegnerà dodici titoli alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: da tempo era stato confermato il programma, con la disputa delle sei gare individuali e delle sei prove a squadre (da tempo è stata abolita la rotazione delle armi per i team event), e ora sono stati ufficializzati anche i criteri di qualificazione ai Giochi. Nello specifico parteciperanno 212 atleti (equamente distribuiti tra uomini e donne), tenendo presente che ogni Nazione può schierare massimo nove atleti per genere (ovvero una squadra da tre elementi per arma). Per fioretto, sciabola e spada vale la stessa regola: otto squadre da tre atleti e dieci schermitori ammessi a titolo individuale. Oasport.it

