Scelti nello stesso colore diventano l’uniforme quotidiana più chic della stagione

Quest'inverno, la tendenza più raffinata è quella di indossare capi coordinati dello stesso colore, creando outfit pratici e sofisticati. Perfetti per affrontare il freddo con stile, questi look unici combinano comfort e eleganza, diventando la soluzione ideale per le giornate più frenetiche e gli impegni quotidiani.

© Amica.it - Scelti nello stesso colore, diventano l'uniforme quotidiana più chic della stagione Essere protetti dal freddo, sentirsi a proprio agio e allo stesso tempo sfoggiare un outfit elegante e chic per gli impegni di ogni giorno non è sempre facile. Bisogna trovare una formula moda che funzioni e che possa soddisfare tutte queste richieste durante la stagione invernale. Una di queste soluzioni può essere quella che mette insieme peacoat e pantaloni cargo. Da una parte un capospalla corto ma caldo e protettivo che porta con sé tutto il fascino delle sue origini. Nato infatti come cappotto per i membri della Marina militare europea alla fine del XVII° secolo, si contraddistingue per il pesante panno di lana blu o nero, il doppiopetto e gli ampi revers.