Scatti di Lunigiana Il Centro di Quercia lancia il calendario

Il calendario 2026, intitolato ‘Cartoline dalla Lunigiana’, è stato realizzato dai ragazzi del Centro di socializzazione di Quercia. Promuove la socializzazione come elemento fondamentale della comunità e mette in luce gli angoli più affascinanti e singolari del territorio lunigianese. Un progetto che unisce creatività e valorizzazione del patrimonio locale.

La socializzazione come motore, cuore pulsante della comunità e di tutti coloro che ne fanno parte. ' Cartoline dalla Lunigiana ' è il titolo del calendario 2026 realizzato dai ragazzi del Centro di socializzazione di Quercia, gestito dalla Società della salute, si tratta di un calendario dedicato agli angoli più curiosi e suggestivi del nostro territorio. Dopo le locandine dei film e gli album musicali, dopo i quadri famosi, le ricette, gli antichi mestieri e l'acqua, quest'anno i ragazzi e gli operatori della cooperativa Aurora domus hanno pensato di scoprire paesini antichi, dedicando le uscite giornaliere alla ricerca di borghi caratteristici della Lunigiana.

