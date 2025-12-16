Scandalo Mondiali la Nigeria presenta un dossier anti Congo | 9 giocatori con documenti irregolari

La Nigeria ha presentato un dossier alla CAF/FIFA denunciando la presenza di nove giocatori irregolari nella squadra della Repubblica Democratica del Congo, in seguito alla loro eliminazione dai playoff mondiali. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni e controversie tra le due nazionali, alimentando lo scandalo che coinvolge il torneo e le sue procedure di verifica.

La Nigeria scende ancora una volta sul piede di battaglia contro la Repubblica Democratica del Congo che l'ha eliminata dai playoff mondiali: ha presentato alla CAF/FIFA un dossier denunciando ben 9 giocatori nazionali irregolari. Se fosse confermato tutto il Congo verrebbe estromesso dai playoff a favore delle Aquile.

