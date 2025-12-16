Scambio Frattesi Thuram il giornalista non ha dubbi | ecco chi ci guadagnerebbe in questa operazione

L'ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Thuram sta attirando molta attenzione nel mercato calcistico. Secondo il giornalista Gianfranco Teotino, questa operazione potrebbe favorire soprattutto il centrocampista italiano, offrendo nuove opportunità e vantaggi per entrambe le squadre coinvolte.

© Calcionews24.com - Scambio Frattesi Thuram, il giornalista non ha dubbi: ecco chi ci guadagnerebbe in questa operazione Scambio Frattesi Thuram, per Teotino l’operazione rappresenterebbe un vantaggio soprattutto per il centrocampista italiano Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato una delle suggestioni di mercato più discusse del momento: il possibile scambio Frattesi Thuram, che coinvolgerebbe Davide Frattesi e Khéphren Thuram in un’operazione tra Inter . Calcionews24.com Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FRATTESI VA ALL'INTER. LE PAROLE DELL'AGENTE E I RETROSCENA SULL'INTERESSE DEL MILAN Scambio Thuram – Frattesi, nuovo colpo di scena: questa volta l’ha annunciato Di Marzio! - La dirigenza nerazzurra inizia a pensare per il prossimo mercato. spaziointer.it

