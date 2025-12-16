Scala il progetto di Rubattino Patto sulla Magnifica Fabbrica Ma resta l’incognita sui fondi

Il progetto di Rubattino per la costruzione della Magnifica Fabbrica della Scala avanza con un nuovo accordo, segnando un passo importante. Tuttavia, l’incognita sui finanziamenti rimane ancora irrisolta, rappresentando un elemento di incertezza che potrebbe influenzare il percorso di realizzazione dell’ambizioso progetto.

© Ilgiorno.it - Scala, il progetto di Rubattino. Patto sulla Magnifica Fabbrica. Ma resta l’incognita sui fondi Un altro passo verso la costruzione della Magnifica Fabbrica della Scala. Con l’incognita sui finanziamenti ancora sullo sfondo. Ieri il Consiglio d’amministrazione del Piermarini ha approvato all’unanimità la firma del protocollo d’intesa tra il teatro e il Comune per la realizzazione del progetto che promette di riunire in un’unica sede laboratori e depositi del tempio della lirica, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Innocenti in via Rubattino. Il patto, si legge in una nota, rilancia il piano di accorpamento in una sola area degli spazi creativi oggi ospitati nell’ex Ansaldo di via Bergognone e dei magazzini dislocati in diverse location tra Milano e hinterland. Ilgiorno.it Scala, il progetto di Rubattino. Patto sulla Magnifica Fabbrica. Ma resta l’incognita sui fondi - Cauto il sindaco: "Sul lotto 2 dobbiamo capire in tempi brevi se si può fare o meno". ilgiorno.it

Teatro alla Scala, mancano risorse per la nuova sede di Rubattino - Il progetto c’è, la gara è stata aggiudicata, ma all’appello manca ancora circa metà dei fondi necessari per realizzare il grande progetto di trasferimento e ampliamento dei magazzini e dei laboratori ... ilsole24ore.com

