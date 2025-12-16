Scala giochi e Olimpiadi | micro-misure e non solo in Manovra il nuovo pacchetto

Il nuovo pacchetto di riforme del governo, presentato nella Manovra, include diverse misure mirate a supportare settori come cultura, sicurezza e welfare, con un investimento totale di circa 211 milioni di euro. Dal finanziamento per il fondo delle famiglie vittime di infortuni alle iniziative per la Scala di Milano e le Olimpiadi di Milano-Cortina, si delineano interventi strategici su più fronti.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Dai giudici tributari a Matera, dal 'compleanno' della Scala di Milano al fondo per le famiglie dei lavoratori vittime di infortuni e gli stanziamenti per le forze di sicurezza per Milano-Cortina: ammontano a circa 211 milioni di euro per le misure e le micro-misure di un nuovo pacchetto di riformulazioni del governo. Intanto si attende per oggi in commissione Bilancio al Senato il pacchetto più significativo di modifiche del governo da 3,5 miliardi su Zes, finanziamento della nuova Transizione 5.0, previdenza complementare, riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto e possibilmente Piano casa. Iltempo.it

