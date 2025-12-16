Scadenza saldo Imu 2025 oggi ecco cosa succede per chi paga in ritardo
Oggi scade il termine per il saldo Imu 2025, un appuntamento importante per circa 25 milioni di contribuenti italiani. Chi non effettua il pagamento in tempo rischia sanzioni e interessi di mora. L’Imu, tra le tasse meno amate, richiede attenzione per evitare conseguenze economiche e amministrative legate al ritardo nel pagamento.
Resta ancora poco tempo per i circa 25 milioni di contribuenti che hanno già pagato l’anticipo a giugno, per pagare il saldo dell’ Imu 2025 in scadenza Resta una delle tasse meno amata dagli italiani e la scadenza resta fissata ad oggi per il pagamento della seconda rata dell’imposta patrimoniale sugli immobili di proprietà. Una tassa he si paga per le seconde case, quelle di lusso, per gli immobili commerciali, le aree edificabili e i terreni agricoli. Quello è in scadenza oggi è il saldo dell’acconto già pagato a giugno e un eventuale ritardo nel pagamento comporta un’imposta attraverso il ravvedimento. Cityrumors.it
