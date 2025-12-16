Scacco alla frangia Scu dei mesagnesi | indagati in silenzio davanti al gip

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre 2025, sette persone coinvolte in un'indagine a Lecce sono state ascoltate dal gip Alcide Maritati. La maggior parte ha scelto di non rispondere, mantenendo il silenzio durante l'interrogatorio. L'indagine riguarda la frangia della Scu dei

Immagine generica

LECCE - Hanno quasi tutti preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, i sette indagati comparsi oggi, martedì 16 dicembre 2025, davanti al gip Alcide Maritati del tribunale di Lecce. Sono stati arrestati ieri e condotti in carcere durante il blitz dei carabinieri del comando provinciale. Brindisireport.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

pranzo casa di penna 05072009

Video pranzo casa di penna 05072009

scacco frangia scu mesagnesiScacco alle frange mesagnesi e di Torre Santa Susanna della Sacra Corona unita - In 13 sono finiti in carcere tra Brindisi, Lecce e Chieti, con le accuse di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti; 34 in tutto gli indagati ... rainews.it

scacco frangia scu mesagnesiBlitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 13 arresti TUTTI I NOMI/VIDEO - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.