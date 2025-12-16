Scacco alla frangia Scu dei mesagnesi | indagati in silenzio davanti al gip
Martedì 16 dicembre 2025, sette persone coinvolte in un'indagine a Lecce sono state ascoltate dal gip Alcide Maritati. La maggior parte ha scelto di non rispondere, mantenendo il silenzio durante l'interrogatorio. L'indagine riguarda la frangia della Scu dei
LECCE - Hanno quasi tutti preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, i sette indagati comparsi oggi, martedì 16 dicembre 2025, davanti al gip Alcide Maritati del tribunale di Lecce. Sono stati arrestati ieri e condotti in carcere durante il blitz dei carabinieri del comando provinciale. Brindisireport.it
pranzo casa di penna 05072009
Scacco alle frange mesagnesi e di Torre Santa Susanna della Sacra Corona unita - In 13 sono finiti in carcere tra Brindisi, Lecce e Chieti, con le accuse di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti; 34 in tutto gli indagati ... rainews.it
Blitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 13 arresti TUTTI I NOMI/VIDEO - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Antenna Sud. . #Dda di Lecce e #carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Brindisi “decapitano” la Sacra Corona Unita: carcere per 14 persone per un totale di 34 indagati nell’operazione che, all’alba, ha messo sotto scacco la frangia #Sc - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.