Scacco alla frangia Scu dei mesagnesi | dopo il blitz indagati in silenzio dinanzi al gip

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei persone coinvolte in un'inchiesta legata alla frangia Scu dei

Immagine generica

LECCE - Hanno quasi tutti preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, i sette indagati comparsi oggi, martedì 16 dicembre 2025, davanti al gip Alcide Maritati del tribunale di Lecce. Sono stati arrestati ieri e condotti in carcere durante il blitz dei carabinieri del comando provinciale. Lecceprima.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

pranzo casa di penna 05072009

Video pranzo casa di penna 05072009

scacco frangia scu mesagnesiScacco alle frange mesagnesi e di Torre Santa Susanna della Sacra Corona unita - In 13 sono finiti in carcere tra Brindisi, Lecce e Chieti, con le accuse di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti; 34 in tutto gli indagati ... rainews.it

scacco frangia scu mesagnesiBlitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 13 arresti TUTTI I NOMI/VIDEO - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.