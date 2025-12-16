SC Farense-Benfica Coppa di Portogallo 17-12-2025 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Aquile ai quarti con la porta inviolata?

Il match tra SC Farense e Benfica si avvicina, con le Aquile pronte a volare ai quarti di coppa. Mourinho e il suo team attraversano un momento di forma eccellente, con prestazioni solide e la porta inviolata. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette spettacolo e emozioni.

