Sazietà a tavola | consigli del nutrizionista per feste senza sensi di colpa

Durante le festività, mantenere la linea può sembrare difficile tra pranzi, cene e dolci tradizionali. Tuttavia, con alcuni consigli mirati del nutrizionista, è possibile godersi le feste senza sensi di colpa, preservando la sazietà e il benessere. Ecco come affrontare le occasioni conviviali mantenendo un equilibrio tra piacere e salute.

Mantenere il peso forma ed evitare di sgarrare durante le feste natalizie sembra impossibile: tra pranzi e cene abbondanti, ricette nuove e sfiziose, dolci fatti in casa e panettoni tradizionali, la paura di vanificare gli sforzi di mesi e mesi di dieta è dietro l’angolo. In realtà, come sostengono numerosi nutrizionisti, non sono i pochi giorni di festa a farci ingrassare, ma le cattive abitudini che a volte seguiamo. Imparare ad ascoltare il proprio corpo e a godersi ogni momento in compagnia dei propri cari è un valore molto più grande di un numero sulla bilancia. Come possiamo scacciare i sensi di colpa alla tavola delle feste? Un gruppo di nutrizionisti ha fornito dei consigli molto preziosi per saziarsi senza esagerare e soprattutto per non aver paura di vanificare gli sforzi della dieta. Nuovasocieta.it

