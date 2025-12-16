Savona travolta e trascinata da un tir muore 22enne

Una giovane donna di 22 anni ha perso la vita questa mattina a Savona, dopo essere stata travolta e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech. L'incidente si è verificato nelle prime ore del giorno, lasciando la comunità sconvolta e sotto shock.

© Iltempo.it - Savona, travolta e trascinata da un tir, muore 22enne Una ragazza di 22 anni e' morta questa mattina a Savona, dopo essere stata travolta da un tir. La giovane e' stata investita in corso Tardy e Benech ed e' deceduta subito dopo. Ancora in fase di accertamento la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Si chiamava Valentina Squillace, la ventiduenne morta questa mattina dopo essere stata travolta da un tir, in corso Tardy e Benech, a Savona. L'incidente e' avvenuto intorno alle 8. La giovane frequentava la facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Genova, dopo aver terminato le scuole superiori a Savona, nel 2022. Iltempo.it travolta da un auto morta 68enne Video travolta da un auto morta 68enne Video travolta da un auto morta 68enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Travolta da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Trascinata per metri” - Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, nel centro della città ... fanpage.it

Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne - La ragazza, Valentina Squillace, ha perso la vita questa mattina in corso Tardy e Benech. tg24.sky.it

Tragedia questa mattina a Savona in corso Tardy e Benech. Una giovane di 22 anni è stata travolta e uccisa da un tir mentre attraversava la strada - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.