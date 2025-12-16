Savona travolta da un tir | muore ragazza di 22 anni

Una tragica collisione si è verificata questa mattina a Savona, in corso Tardy e Benech, coinvolgendo un tir e una giovane di 22 anni. L'incidente ha avuto esiti fatali per la ragazza, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto.

© Lapresse.it - Savona, travolta da un tir: muore ragazza di 22 anni Tragedia questa mattina in corso Tardy e Benech a Savona dove una ragazza di 22 anni è morta travolta da un tir. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente mortale, ora al vaglio degli inquirenti. La giovane secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata trascinata per diversi metri dall'autoarticolato. Nonostante i tentativi disperati di soccorso per la 22enne non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla polizia locale.

