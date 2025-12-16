Savona travolta da un tir mentre attraversa la strada | muore a 22 anni Valentina Squillace

A Savona, una mattina di pioggia e traffico intenso si è trasformata in tragedia: Valentina Squillace, 22 anni, è rimasta vittima di un incidente mortale mentre attraversava corso Tardy e Benech, investita da un tir. L’incidente, avvenuto in una delle zone più trafficate della città, ha suscitato grande cordoglio e preoccupazione per la sicurezza stradale.

Una mattina di pioggia e traffico intenso si è trasformata in tragedia a Savona. Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un tir lungo corso Tardy e Benech, una delle arterie più trafficate della città, che collega l’uscita autostradale al porto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di martedì 16 dicembre, nei pressi dell’incrocio con via Giovanni Servettaz, dove sono presenti le strisce pedonali regolate da semaforo. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato fatale e la ragazza è morta sul colpo. La dinamica ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, Valentina stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta dal mezzo pesante, appartenente a una ditta di logistica spagnola diretta verso il terminal portuale. Ilgiornale.it

