Una tragedia scuote Savona, dove una studentessa di 22 anni è stata investita e uccisa da un tir, trascinata per 60 metri. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto lungo uno snodo di traffico cruciale in direzione del porto di Genova, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’incidente.

© Ildifforme.it - Savona sotto shock, studentessa 22enne falciata e uccisa da un tir: trascinata per 60 metri

La polizia e le forze dell’ordine stanno ricostruendo con esattezza lo svolgimento del sinistro. La strada dove è avvenuto l’incidente è uno snodo di traffico importante in direzione del porto di Genova. Ildifforme.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dinamo Morti davanti le scuole catanesi

Video Dinamo Morti davanti le scuole catanesi Video Dinamo Morti davanti le scuole catanesi

Savona, camion la investe e la trascina per 60 metri: muore studentessa di 22 anni - Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech a Savona. tpi.it